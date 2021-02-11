НАБУ начало расследовать закупку вакцин от COVID

Об этом сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук на брифинге 10 февраля

Отвечая на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация об открытии производства по подозрению главы Минздрава Максима Сепанова в злоупотреблении служебным положением в связи с якобы заблокированными им другими соглашениями о закупке вакцин против коронавируса в пользу соглашения с компанией "Лекхим", Грищук ответил :

Прямая речь: "Без фамилий. НАБУ действительно в феврале начало расследование (буквально несколько дней назад) по закупкам вакцины".

Подробностей и фигурантов Грищук не привел, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним: Совет общественного контроля НАБУ сообщил, что бюро 3 февраля начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

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