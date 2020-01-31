Вакцину от коронавируса могут разработать за три месяца

Об этом заявил китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань агентству Xinhua.

"Испытания вакцины против нового коронавируса (2019-nCoV) займут по меньшей мере три месяца", - говорится в сообщении.

По словам китайского эпидемиолога, ученым также удалось выяснить, для каких штаммов вируса можно разработать вакцину. "Нам удалось выделить пять штаммов вируса, два из них подходят для создания вакцины", - заявил Ли Ланцзюань.

Напомним, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником могут быть животные.

По состоянию на 30 января от болезни умерли уже 170 человек, подтверждены 7783 случая заражения. Заболевание зафиксировано в 17 странах.

Ранее сообщалось о 4 подозрениях на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Все случаи не подтвердились.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

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