ВОЗ объявила вспышку коронавируса медицинской ЧС международного значения

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания. "Китай фактически ввел новый стандарты для действий в таких ситуациях", - пояснил глава ВОЗ.

"Однако мы не знаем, какой урон вирус может нанести при попадании в страну с менее мощной системой здравоохранения", - добавил он, объясняя решение ВОЗ.

"Мы должны действовать сейчас, чтобы подготовить страны к такому сценарию", - подытожил глава ВОЗ.

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