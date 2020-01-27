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Коронавирус в Китае: 80 смертей, 24 – за последние сутки

27.01.2020 / 18:17
Вследствие вызванной коронавируса пневмонии за минувшие сутки в Китае умерли 24 человека. Количество инфицированных увеличилось до 2794 человек.

Как сообщает "Интерфакс", общее количество умерших составляет 80 человек. Новые случаи смертей зафиксированы в провинции Хубэй, центром которого является город Ухань.

За сутки число заболевших увеличилось на 769 новых случаев. Об этом сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.

Под подозрением на заражение коронавирусом находятся около 3,8 тыс. человек.

В то же время, два человека успешно вылечили от заболевания и выписали из больниц.

Напомним, в декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.

По состоянию на 25 января, коронавирусом во всем мире заразились более двух тысяч человек, подавляющее большинство из них - в Китае, скончались от вируса 56 человек.

В Украине не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Китайские чиновники заявляют, что новый коронавирус заразен в инкубационном период, то есть до появления первых симптомов.

Источник

коронавирус, Китай
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