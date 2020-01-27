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Коронавирусом заражены более 2 тысяч человек, количество жертв возросло до 56

27.01.2020 / 13:50
Коронавирусом во всем мире заразились более двух тысяч человек, подавляющее большинство из них - в Китае, скончались от вируса 56 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на центральное телевидение Китая ССTV

По состоянию на 25 января Китай подтвердил 1975 случаев заражения коронавирусом.

Вирус, предположительно проявившийся в конце прошлого года в г.Ухань в центральном Китае, распространился на крупные города, включая Пекин и Шанхай, а также в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.

Город Шаньтоу в китайской провинции Гуандун в 800 км от г.Ухань отменил ранее выданный запрет на въезд автомобилям, судам и людям с 27 января, но заявил об усилении мер борьбы с вирусом, таких как дезинфекция.

Всемирная организация здравоохранения пока не называет вспышку "глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения".

Напомним: в декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Источник

коронавирус, заражение, Китай
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