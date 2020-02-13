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Количество жертв коронавируса в Китае превысило 1300 человек

13.02.2020 / 18:12
Количество больных на новый коронавирус в Китае выросла на 14 840 человек, а погибших - на 242 человека, что является наибольшим суточным рост до сих пор.

Об этом 12 февраля со ссылкой Комитет по здравоохранению провинции Хубэй сообщает Xinhua.

“Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в провинции достигла 48 206. По состоянию на среду в провинции погибло 1 310 человек”, - пишет Xinhua.

С начала вспышки заболевания из больниц было выписано 3 441 пациента.

“Среди 33 693 госпитализированных, 5 647 до сих пор находятся в тяжелом состоянии, еще 1 437 - в критическом”, - говорится в материале.

Xinhua объясняет, что резкий рост количества больных, частично объясняется изменением методов подсчета, ведь теперь в общей статистике учитываются так называемые “клинически диагностированные” случаи.

“Клинически диагностированные случаи — уникальны для статистики с Хубея. Их учет спровоцировало рост количества новых подтвержденных случаев”, - отмечает агентство.

Клинически подтвержденными считаются все вероятные случаи заражения на новый коронавирус, к которым было сделано связанную с пневмонией компьютерную томографию.

Напомним, по состоянию на 12 февраля общее количество умерших в результате заражения новым коронавирусом в материковом Китае уже достигла 1 113 человек. За пределами Китая зафиксированы два летальных случая в результате вируса. Общее количество зараженных людей в КНР оценивают в свыше 45 тысяч человек.

Источник

коронавирус, заражение, Китай
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