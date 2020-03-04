В мире число инфицированных коронавирусом превысило 92 тыс. человек, за пределами материкового Китая - более 12 тыс. больных

Это издание, ведущее электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80,151 тыс. приходятся на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло во вторник до 12,087 тыс., увеличившись за сутки почти на 2 тыс. случаев заражения. В Южной Корее насчитывалось 5,186 тыс. больных, скончался 31 человек, в Иране - 2,336 тыс., скончались 77, в Италии - 2,036 тыс., скончались 52.

Более 100 заразившихся зарегистрированы в Японии (скончались 12), включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, в Германии, Франции (скончались четверо), Испании (скончался один), Сингапуре, США (скончались девять).

Во Франции насчитывается 204 больных, в Германии - 196, Испании - 150, Сингапуре - 110, США - 108, Гонконге - 100, Кувейте - 56, Великобритании - 51, Бахрейне - 47, Таиланде - 43, на Тайване и в Швейцарии - по 42, Малайзии - 36, Австралии - 33, Канаде - 30, Норвегии - 25, Австрии и Швеции - по 24, Ираке и ОАЭ - по 21, Малайзии - 29, Канаде и Швейцарии - по 24, Ираке и ОАЭ - по 21, Норвегии - 19, Нидерландах - 18, Вьетнаме - 16, Омане - 12, Макао, Израиле, Ливане - по 10.

Менее 10 случаев заражения зарегистрированы еще в 47 странах мира.

Всего в мире за исключением материкового Китая зафиксировано 172 смертельных случая.

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