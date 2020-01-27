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Землетрясение в Турции: количество погибших превысило 30 человек

27.01.2020 / 17:59
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 35 человек.

Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай, сообщает Anadolu.

«Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 35 человек», - говорится в сообщении.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек.

Как отмечает издание, за медицинской помощью в общей сложности обратились 1547 человек.

Разрушены 76 зданий, 643 строения серьезно повреждены. 425 сооружениям нанесен урон легкой и средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о 31 погибшем в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло вечером 24 января в районе города Сивридже и зацепило соседние регионы на востоке Турции.

После землетрясения были зарегистрированы 678 подземных толчков.

Источник

гибель, землетрясение, Турция
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