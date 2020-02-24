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Землетрясение в Турции: девять погибших, 37 раненых

24.02.2020 / 09:14
В Турции до 9 человек увеличилось количество жертв землетрясения с эпицентром в иранском городе Хой, которое произошло утром 23 февраля.

Об этом сообщило Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

«Количество погибших в результате землетрясения увеличилось до 9 человек, 37 получили ранения», - сообщили в управлении.

Все пострадавшие от землетрясения в провинции Ван, что на востоке страны, направлены в больницы.

В результате землетрясения зафиксировано повреждение зданий в 4 населенных пунктах. В район, где произошло землетрясение, направлены 1250 палаток.

По данным Управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, еще одно сильное землетрясение произошло на западе страны, сила толчков зафиксирована на уровне 4,5 балла по шкале Рихтера.

Источник

землетрясение, пострадавшие, Турция
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