На востоке Турции из-за схода лавины закрыли шоссе

В регионе высота снежных заносов достигает 4-х метров.

На месте работали дорожные службы. По предварительным данным под завалами нет транспортных средств, которые могли двигаться по дороге в момент схода лавины.

Борьба со снегом продолжается в восточных районах. В районе Доубайазит, что в восточной провинции Агри, 18 февраля утром, в результате значительных снегопадов на дороге был заблокирован школьный автобус, в котором находилось 15 человек, 13 из которых — учащиеся. Автобус и пассажиров удалось вызволить из снежного плена после 2-х часов работы на месте дорожных и спасательных служб.

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