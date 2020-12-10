На востоке Турции снег заблокировал 13 дорог

Об этом сообщает CNN Turk.

«13 дорог в сельской местности закрыты для движения, подразделения муниципалитета и провинции Елазиг продолжают работы для очистки и открытия дорог», - говорится в сообщении.

Местное население, в том числе и в тех населенных пунктах, заблокированы из-за снега, несмотря на неудобства, положительно оценивает значительные осадки, поскольку это окажет положительное влияние на урожай фруктов и овощей, а также на уровень воды.

Как известно, 4 и 5 февраля в провинции Ван сошли две лавины. В результате схода первой лавины под снегом оказались два транспортных средства, спасатели получили 13 человек, восемь из которых выжили. Вторая лавина накрыла участников спасательной операции и стала причиной гибели 41 человека, 84 человека получили травмы.

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