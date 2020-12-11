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Полиция Киевщины рекомендует "переобуться" - за сутки произошло 72 ДТП

11.12.2020 / 14:01
На Киевщине за прошедшие сутки из-за непогоды произошло 72 ДТП.

Об этом информирует в Фейсбуке Патрульная полиция Киевской области.

«Погода за прошедшие сутки внесла свои коррективы в обычный ритм большинства из нас. За период непогоды на автодорогах Киевской области произошло 72 дорожно-транспортных происшествия различной сложности, из них 3 - с травмированными», - говорится в сообщении.

Патрульные также призвали водителей, когда они отправляются в путь, проверять свои транспортные средства на исправность.

«Если вдруг вы не "переобулись" - обязательно сделайте это, не нарушайте ПДД и будьте максимально внимательными и осторожными за рулем», - советуют в полиции.

В Киеве за сутки 10 декабря из-за гололеда, образовавшегося на дорогах и тротуарах города, травмировались 150 взрослых и 13 детей.

Источник

гололед, ДТП
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