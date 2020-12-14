Андреевскую церковь открыли после реставрации

Об этом сообщает в Фейсбуке Министерство культуры и информационной политики.

Как отметили в МКИП, реставрация одного из самых известных в Украине памятников Барокко проходила в три этапа: укрепление холма, на котором стоит храм, реставрация наружных фасадов, работа над интерьерами.

С 15 декабря церковь откроют для посетителей.

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что в церкви полностью отреставрированы вся живопись, иконы и иконостас, почищена лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна. Аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи.

Андреевская церковь, построенная в 1747 - 1762 по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли в стиле барокко, является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII в. и входит в состав Национального заповедника «София Киевская». Церковь предложено внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

18 октября 2018 года решением Верховной Рады Андреевская церковь передана в безвозмездное пользование Вселенскому патриархату.

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