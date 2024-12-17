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The Telegraph: Військовослужбовці Британії залишаються найбільш низькооплачуваною категорією серед держслужбовців

23.12.2024 / 12:16
Британські військові масово звільняються зі служби у Збройних силах Великої Британії попри найбільше за 22 роки підвищення зарплат.

Про це повідомляє The Telegraph.

За рік, станом на жовтень 2024 року, зі Збройних сил звільнилися 15 119 осіб, із них 7 778 пішли за власним бажанням.

За останній час у Великій Британії підняли зарплати військовим. Проте це не допомогло: військовослужбовці залишаються найбільш низькооплачуваною категорією серед державних службовців.

Під час опитування, проведеного серед військовослужбовців, лише 32% респондентів висловили задоволення своєю зарплатою. Проте опитування проводилося ще до ухвалення рішення про підвищення заробітної плати.

Наразі існує серйозна нестача особового складу у бойових підрозділах, через що з понад 20 піхотних батальйонів тільки три мають комплектацію людьми в межах 70–80%.

Загалом загальна кількість боєздатних військовослужбовців збройних сил знизилася з 74966 у 2020 році до 70290 у 2024 році.

Велика Британія
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