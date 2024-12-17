The Telegraph: Військовослужбовці Британії залишаються найбільш низькооплачуваною категорією серед держслужбовців

Про це повідомляє The Telegraph.

За рік, станом на жовтень 2024 року, зі Збройних сил звільнилися 15 119 осіб, із них 7 778 пішли за власним бажанням.

За останній час у Великій Британії підняли зарплати військовим. Проте це не допомогло: військовослужбовці залишаються найбільш низькооплачуваною категорією серед державних службовців.

Під час опитування, проведеного серед військовослужбовців, лише 32% респондентів висловили задоволення своєю зарплатою. Проте опитування проводилося ще до ухвалення рішення про підвищення заробітної плати.

Наразі існує серйозна нестача особового складу у бойових підрозділах, через що з понад 20 піхотних батальйонів тільки три мають комплектацію людьми в межах 70–80%.

Загалом загальна кількість боєздатних військовослужбовців збройних сил знизилася з 74966 у 2020 році до 70290 у 2024 році.