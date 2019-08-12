В сети опубликовали петицию об отмене передачи Андреевской Церкви Варфоломею

Петицию об отмене передачи столичной Андреевской церкви в безоплатное постоянное пользование Константинопольскому Патриархату опубликовали 10 августа на сайте Президента Украины.

По состоянию на 12 августа петицию подписали более 180 человек из необходимых 25 000. До конца сбора подписей остался 91 день, сообщает «Фома в Украине».



Как сообщалось, Константинопльский Патриархат получил в пользование Андреевскую церковь 28 ноября 2018 года согласно постановлению Кабинента Министров Украины.