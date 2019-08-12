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Премьер-министр Израиля впервые за 20 лет посетит Украину

12.08.2019 / 18:17
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Украину с официальным визитом.

Визит Нетаньяху, который станет его первым официальным визитом в Украину с марта 1999 года, запланирован на 18-20 августа. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на офис премьер-министра Израиля.

Глава правительства Израиля намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетить Мемориальный центр в Бабьем Яру.

Также Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который посетит Киев с момента вступления Зеленского в должность главы государства.

Напомним, в апреле Нетаньяху в телефонном разговоре приветствовал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, выразив надежду на "продолжение хороших отношений между странами" и пригласив его посетить Израиль.

Позже Зеленский провел встречу с украинскими раввинами и министром по вопросам окружающей среды Израиля. В Иерусалиме встречу назвали очень позитивной, заявив, что Зеленский "очень хорошо настроен по отношению к еврейскому государству".

21 января 2019 года Израиль и Украина подписали соглашение о зоне свободной торговле. Тогда Нетаньяху заявил о "крепких" израильско-украинских отношениях, которые имеют "глубокие исторические и культурные корни".
Новая ЗСТ предусматривает фактически полную отмену ввозных пошлин на промышленные товары, за исключением ювелирных изделий. Большинство пошлин на эти товары - около 80% со стороны Израиля и 70% со стороны Украины - должны быть отменены сразу после вступления в силу соглашения.

Переговоры о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем начались в 2015 году. В марте 2018-го премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявли, что стороны договорились о подписании договора о ЗСТ, а пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает визита премьер-министра Израиля в Киев для подписания договора о ЗСТ.

11 июля Верховная Рада ратифицировала международное соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем.

7 августа президент Украины подписал соглашение о ЗСТ, в Израиле ратификация документа состоится после выборов в Кнессет, назначенных на сентябрь 2019 года.

Источник 

визит, Израиль, Нетаньяху
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