Православные из разных стран почтили Смоленский образ Богородицы

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий приняли участие в торжествах в честь почитаемого во всем Православном мире чудотворного образа, который находится в Свято-Успенском кафедральном соборе города Смоленска.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, накануне праздника митрополит Антоний возглавил чтение акафиста перед иконой Божией Матери «Одигитрия».

10 августа, в день празднования чудотворного образа Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия», в Свято-Успенском кафедральном соборе состоялась праздничная Божественная литургия, которую совершили архипастыри из России, Беларуси, Украины и Эстонии.

За Литургией была возведена молитва о мире в Украине.

По окончании богослужения митрополиты, архиепископы и епископы, духовенство и миряне с иконой Божией Матери Одигитрии Смоленской прошли крестным ходом вокруг собора.

Митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий подарил кафедральному собору икону преподобного Иова Почаевского.