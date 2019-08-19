Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее

Об этом шла речь на брифинге премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Владимира Зеленского в Украине.

"Я увидел, что со времени, когда вас выбрали, практически вдвое страна начала развиваться быстрее. Я не думаю, что это просто совпадение, я думаю, что это отражает то, каким образом были вдохновлены люди к этому визиту и, к вашему видению мирной и процветающей Украины...», - сказал Нетаньяху.

Я здесь был 20 лет назад и вижу изменения, которые произошли, и вижу ваши желания ускорить эти изменения. Итак, хочу воспользоваться возможностью и пригласить вас в Иерусалим. Мы уже согласились, что это будет на следующей неделе, если не на следующем, то, по крайней мере, очень скоро", - отметил он.

По словам Нетаньяху, у Украины и Израиля много общего. Он сообщил, что во время встречи 19 августа он договорился с Зеленским о совместном проекте в Умани.

Нетаньяху заявил, что страны договорились расширить соглашение о зоне свободной торговли. Он добавил, что в ходе визита удалось принять два важных решения: "Во-первых, надо сразу работать над соглашением о ЗСТ, когда пройдут выборы в наш парламент, мы сможем ее ратифицировать, поскольку мы ее расширяем, в том числе, на сферу услуг. Во-вторых, в Киеве и Иерусалиме надо открывать специальные центры высокотехнологичного развития. Таким образом, мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинцев в нашей индустрии, потому что мы будем совместно инвестировать в эту сферу здесь, в Украине".

Напомним, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху находится с официальным визитом в Украину. В Украине Нетаньяху не было 20 лет.

Также Нетаньяху встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В прошлом году израильская сторона отменяла визит украинского премьера.

В январе 2019 года Нетаньяху встречался с пятым президентом Украины Петром Порошенко в Израиле.

В прошлые годы между странами были довольно напряженные отношения, ведь Украина в ООН не поддерживала некоторые резолюции в отношении Израиля. В частности, Украина осудила строительство еврейских поселений на палестинских территориях (западный берег реки Иордан) и не признала суверенитет страны над Голанскими высотами.

Кроме того, на международной арене не признают "столицу Израиля Иерусалим". Официальный Киев считает израильской столицей город Тель-Авив, там расположено посольство Украины.

В мае 2018 года США перенесли свое израильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим несмотря на громкую критику подавляющего большинства стран.

Израиль захватил восточную часть Иерусалима во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

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