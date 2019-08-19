Зеленский говорит, что договорился с Израилем решить проблему въезда украинцев

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Взрыв под Архангельском: в Норвегии нашли радиоактивный йод в воздухе
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Трамп о взрыве в РФ: у нас есть подобные, но более продвинутые технологии
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Взрыв на полигоне в РФ: уровень радиации подскочил в 16 раз
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Количество жертв тайфуна “Лекими” в Китае возросло до 44
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Ким Чен Ын присутствовал на последних испытаниях нового оружия КНДР
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АМКУ расследует картельный сговор Минэнерго и энергетических компаний
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Кабмин в суде требует взыскать с "Укрнафты" 1,5 млрд грн
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НБУ отклонил кандидатуры большинства членов набсовета Ощадбанка
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"Нафтогаз" в сентябре оставит цену на газ для промпотребителей на уровне августа
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"Нафтогаз" не будет продавать газ для Луганской ТЭС по специальной льготной цене
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Стоимость строительства Большой окружной выросла в 3 раза. Суд разрешил провести обыски в КГГА
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Кличко: представители новой власти пытаются подкупить депутатов Киевсовета с целью срыва заседания
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16:46
Ткаченко о должности главы КГГА: слухи не комментирую, но в Киеве должен быть контроль над происходящим
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Метро Киева начинает отказываться от жетонов
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Махинации с парками: Кличко уволил директора "Киевзеленстроя" и еще двух чиновников
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Может привести к онкологии: Комаровский предостерег от серьезной опасности
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