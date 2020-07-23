Зеленский отменил визы для граждан шести стран

Соответствующий указ №289 / 2020 опубликован на сайте главы государства.

"Установить с 1 августа 2020 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней ", - говорится в документе.

В указе отмечается, что безвизовый режим с указанными странами установлен "с целью развития и практической реализации принципов партнерства".

Как сообщалось, Зеленский в начале июня заявил, что поставит задачу Министерству иностранных дел рассмотреть возможность либерализации визового режима для иностранцев, посещающих Украину с туристической целью.

Источник