Правительство продолжило карантин до 31 августа

Об этом сообщают премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 22 июля, а также Офис президента

Прямая речь: "Сегодня у нас на повестке дня планируется продолжение адаптивного карантина в Украине до 31 августа".

Шмыгаль отметил, что адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность и позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине.

Решение на заседании приняли единогласно.

Глава Минздрава Максим Степанов на совещании у президента также сообщил, что новые нормы проведения карантина карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости.

Так, будут считать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза.

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