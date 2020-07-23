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Правительство продолжило карантин до 31 августа

23.07.2020 / 09:42
Правительство продолжило карантин до 31 августа
Кабинет министров продолжил адаптивный карантин до 31 августа.

Об этом сообщают премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 22 июля, а также Офис президента

Прямая речь: "Сегодня у нас на повестке дня планируется продолжение адаптивного карантина в Украине до 31 августа".

Шмыгаль отметил, что адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность и позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине.

Решение на заседании приняли единогласно.

Глава Минздрава Максим Степанов на совещании у президента также сообщил, что новые нормы проведения карантина карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости.

Так, будут считать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза.

Источник

коронавирус, карантин, Степанов
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