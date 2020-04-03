Войти | Зарегистрироваться
10:26

пятница,
03 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Министр здравоохранения записал обращение: самые тяжелые недели впереди

03.04.2020 / 09:01
Министр здравоохранения записал обращение: самые тяжелые недели впереди
Министр здравоохранения Максим Степанов записал обращение к украинцам е в связи с пандемией коронавируса и предупредил, что самые тяжелые недели еще впереди.

Об этом сообщает 2 апреля Facebook-страница Минздрава

Прямая речь: "Самые тяжелые недели впереди, но я уверен, что сплотившись украинский народ победит любую напасть, в том числе и коронавирус.

Уважаемые украинцы, ради вашей же безопасности мы усилили карантинные меры. Оставайтесь дома. Карантин - это не каникулы".

По словам Степанова, за несколько недель в Украине "не удастся построить современную медицинскую систему", но в министерстве параллельно работают над реформой.

Он сообщил, что за первые три дня работы получил тысячи обращений, жалоб, предложений и вопросов.

Степанов рассказал, что медикам утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19: "Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных".

Он добавил, что в мире нет прививки или лекарств от этого вируса, но медики установили стандарт лечения, основанный на опыте стран, которые столкнулись с болезнью раньше Украины.

Степанов также напомнил, что в Минздраве детализировали список врачей, которые получат повышение оплаты.

Источник

коронавирус, карантин, Степанов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 апреля
2 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.