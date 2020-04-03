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Нам нужно усиление карантина - Степанов

03.04.2020 / 16:47
Украинская власть делает все, чтобы максимально защитить граждан от коронавируса, с этой целью Кабмин усиливает карантинные мероприятия в Украине.

Об этом в программе “Право на власть” на канале "1+1" заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, сообщает Минздрав.

“Для того, чтобы у нас не было испанского или итальянского сценария распространения коронавируса, нам нужно усиление карантина. Другого пути просто не существует”, - заявил Степанов.

По его словам, ограничительные меры во время карантина будут касаться передвижения людей на улице, посещения спортивных площадок и скверов, запрета массовых мероприятий и т. п.

Кроме того, как подчеркнул министр, на улице нужно будет находиться в средствах индивидуальной защиты.

“Ужасные вспышки пандемии в некоторых европейских странах, по моему мнению, вызваны тем, что они слишком медлили с внедрением ограничительных мер. Поэтому я сразу говорил, что в этой войне с невидимым врагом нужно действовать быстро и решительно”, - резюмировал глава Минздрава.

Как сообщалось, в четверг, 2 апреля, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров утвердил программу своей деятельности и в ближайшее время внесет ее на рассмотрение парламента.

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коронавирус, карантин, Степанов
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