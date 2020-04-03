Кабмин утвердил программу деятельности

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что в ближайшее время программа будет представлена на рассмотрение в Верховную раду.

"С самого начала деятельности нашего правительства мы выделили системные приоритеты. Безусловно, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу. Но мы не отказываемся от запланированных изменений и реформ и обязательно продолжим их воплощать, несмотря на COVID-19. Вскоре мы обнародуем собственно Программу , а сейчас готовы поделиться приоритетами ", - говорится в сообщении.

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