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Кабмин утвердил программу деятельности

03.04.2020 / 17:58
Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 2 апреля утвердил программу деятельности правительства.

 Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что в ближайшее время программа будет представлена на рассмотрение в Верховную раду.

"С самого начала деятельности нашего правительства мы выделили системные приоритеты. Безусловно, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу. Но мы не отказываемся от запланированных изменений и реформ и обязательно продолжим их воплощать, несмотря на COVID-19. Вскоре мы обнародуем собственно Программу , а сейчас готовы поделиться приоритетами ", - говорится в сообщении.

Источник

Кабмин, программа, Шмыгаль
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