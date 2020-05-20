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Регионы будут выходить из карантина на основе 3 критериев – Степанов

20.05.2020 / 15:54
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине введут 3 критерия по заболеваемости на коронавирус, от которых будет зависеть выход из карантина.

Об этом шла речь на брифинге Степанова 19 мая

Прямая речь: "Мы вводим три критерия по заболеваемости на коронавирус и его распространению.

Каковы эти критерии - это заболеваемость за последние 7 дней в 100 000 населения, это заполненность коек в больницах, которые лечат больных коронавирусной болезнью, она не должна превышать 50%, и количество тестирований, проводимых в каждом регионе.

Все эти критерии соответствуют каждому этапу (выхода из карантина - ред.), если соблюдает тот или иной регион определенных критериев, то он может переходить на следующий этап смягчений. Эти этапы мы будем вводить соответственно 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня".

По его словам, карантин после 22 мая продолжат, но он будет адаптивным. В частности, Минздрав введет этапы смягчения - каждый этап продлится 10 дней.

Степанов напомнил, что с 22 мая возобновится работа городского и пригородного транспорта, но при соблюдении определенных ограничений.

Напомним: Кабмин на следующем заседании рассмотрит восстановления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведения церковной службы (не больше 1 человека на 10 м.кв.).

Также правительство рассмотрит возможность возобновления работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если это позволит эпидемическая ситуация.

Источник

коронавирус, карантин, Степанов
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