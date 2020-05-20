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Массовое тестирование на коронавирус: закон вступил в силу

20.05.2020 / 16:15
Во вторник, 19 мая, вступил в силу закон, которым предусмотрено массовое тестирование на коронавирус. Закон был опубликован в издании "Голос Украины".

"Закон вступает в силу со дня его опубликования. Он действует в течение срока действия карантина и ограничительных мер, введенных Кабинетом министров Украины в порядке, установленном законом, и в течение двух месяцев с момента их отмены", - указано в документе.

Предусмотрено, что тестирование будет обязательным для лиц, которые обращаются за медпомощью с признаками коронавируса, и лиц, контактировавших с больными.

Также в Украине должны будут проходить регулярное тестирование медицинские и другие работники, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным коронавирусом, а также лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, в частности, работники Национальной полиции и Национальной гвардии, независимо от того, контактировали они с больным или нет.

Документ предусматривает, что лица, которые из-за проведения мероприятий по недопущению распространения коронавируса были вынуждены пойти на самоизоляцию, или находятся в медучреждениях, будут получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы независимо от страхового стажа.

Медработники, которые из-за коронавируса лежат в больнице или находятся на самоизоляции, будут получать помощь в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Напомним, 15 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 587-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни".

Министерство здравоохранения готовится утвердить алгоритм массового тестирования украинцев на антитела к коронавирусу. Массовое тестирование украинцев на антитела могут начать уже со следующей недели.

Источник

закон, коронавирус, массовое тестирование
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