Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила Рада

На внеочередном пленарном заседании 30 марта одним из первых Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)" (регистрационный номер 3275). Эти меры дополнили и расширили перечень налоговых и социальных изменений, введенных на период карантина другими законами от 17 марта.

Подняли "потолок" для налогоплательщиков

Чтобы облегчить бизнесу налоговое бремя, власти наконец решилиповысить пороговые значения для предпринимателей, которые пользуются упрощенной системой налогообложения. Так, для предпринимателей первой группы максимальный объем доходов увеличен с 300 тыс. до 1 млн грн, для второй группы – с 1,5 млн до 5 млн грн, для третьей – с 5 до 7 млн грн.

Отменили налоги для медицинских товаров

Предпринимателям по итогам 2020 года предоставляется налоговая скидка на всю сумму средств, которую они потратят на закупку лекарств и расходных материалов, медицинского и лабораторного оборудования, дезинфицирующих средств и продуктов питания, а также других товаров, которые будут переданы больницам, общественным организациям, органам власти для борьбы с эпидемией. Такие товары не будут включаться в сумму налоговых обязательств предприятий.

Общественные и благотворительные организации также не обязаны включать расходы на товары, купленные для борьбы с коронавирусом, в счет операций, подлежащих налогообложению. Это правило будет действовать до конца месяца, в котором завершится действие карантина.

Еще раньше Верховная Рада освободила от НДС операции по ввозу лекарств и медицинских изделий, необходимых для борьбы с COVID-19. В новом законе уточняется, что эти нормы применяются к операциям с 17 марта и подобные операции не должны включаться в налоговую накладную.

Для медучреждений и поставщиков товаров медицинского назначения финансовый результат для налогообложения разрешено уменьшить на сумму доходов, полученных за лекарства, дезинфекторы, средства индивидуальной защиты и т. д., которые были добровольно переданы юридическими или физическими лицами для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

В период мер по предупреждению эпидемий финансовым учреждениям запрещено повышать процентные ставки по кредитным договорам.

На время действия карантина арендаторы освобождаются от платы за пользование имуществом в случаях, которые регламентируются Гражданским кодексом Украины.

Предприятия во время карантина не обязаны раскрывать финансовую отчетность, проводить собрания акционеров, членов и участников и т.д.

Спиртовые дезинфекторы скоро снова появятся в продаже

Временно уменьшено налогообложение для производства этилового спирта, который используется для производства дезинфицирующих средств. До 31 мая разрешено отгружать этиловый спирт производителям лекарственных и дезинфицирующих средств с акцизного склада при акцизном налоге 0 грн. Такая мера призвана ликвидировать дефицит дезинфицирующих средств.

По словам производителей, сейчас запасов спирта хватает, чтобы полностью удовлетворить потребности Украины и в медицинском спирте, и в дезинфицирующих средствах на основе спирта. Однако производителей этих продуктов отпугивала высокая акцизная ставка на спирт.

"Налоговые каникулы" и отсрочку по платежам продлили

Плановые проверки сначала запретили до конца мая, а теперь продлили запрет на их проведение до 30 июня 2020 года (кроме госнадзора за высокорисковыми предприятиями, контроля за ценами и госнадзора в сфере санитарного и эпидемиологического благополучия населения).

Также еще на месяц продлили отмену штрафных санкций и пени за несвоевременную или неполную уплату Единого соцвзноса (ЕСВ), несвоевременную подачу отчетности. Если раньше предполагался "льготный период" до конца апреля, то теперь он продлен до 31 мая включительно.

При этом на месяц также отодвигается срок, в течение которого не будут рассматривать жалобы налогоплательщиков, – тоже до 31 мая 2020 года.

Отменили некоторые льготы и послабления

В то же время этим законом были отменены ряд послаблений, введенных раньше. Так, раньше за нарушение налогового законодательства с 1 марта по 31 мая штрафы были отменены, кроме нарушений правил учета, производства, хранения и оборота топлива и этилового спирта. Теперь перечень исключений расширился. В период карантина, как и раньше, будут штрафовать за нарушения учета, производства, хранения и транспортировки табачных изделий. Также решили штрафовать за нецелевое использование этилового спирта.



Также в период карантина решили вернуть проверки компаний, связанных с производством, учетом, хранением, транспортировкой акцизных товаров: топлива, этилового спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Разрешены будут внеплановые проверки, если обнаружится нарушение законодательства этими компаниями.

Кроме того, сократили срок "каникул" в начислении платы за землю – земельного залога и арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности. Раньше планировалось освободить собственников и пользователей таких участков от платежей за март и апрель – теперь же решили сократить налоговые "каникулы" до одного месяца. С 1 по 31 марта 2020 года земельный налог и арендная плата за землю не будут начисляться, а вот уже с 1 апреля эти платежи опять будут начисляться. Правда, уплатить их можно будет с отсрочкой – до 30 июня включительно, не опасаясь пени или других штрафных санкций.

Такие же изменения коснулись нежилой недвижимости. Раньше планировалось освободить собственников таких объектов от платежей за март и апрель, теперь же "льготу" сократили до одного месяца (март). В апреле налог на нежилую недвижимость придется платить в полном объеме.

При этом местным органам власти разрешили самостоятельно снижать ставки единого налога.

Продлеваются судебные сроки

Целый ряд положений принятого закона касаются продления сроков рассмотрения судебных дел и принятия решений. Так, во время карантина не ведется отсчет времени, установленного дня решения исков налогоплательщиков относительно решений властей. На этот период также продлеваются сроки исковой давности. В том числе в вопросах, касающихся дележа имущества, установления отцовства, в трудовых спорах. Также продлеваются соки претензий потребителя относительно качества товара, сроки поручительства за должника, сроки оспаривания действия исполнителя завещания и т. д.

Кроме того, во время карантина судебные заседания могут проходить в режиме видеоконференций за пределами помещения суда. Подтверждать свою личность и предоставленные документы участникам судебных процессов можно будет с помощью электронной подписи.

Еще одной поправкой суду разрешается во время карантина просто ограничивать доступ к судебному заседанию лиц, которые не являются участниками процесса. То есть делать судебные заседания закрытыми.

Изменения в законы о труде

Целый ряд изменений касается трудовых отношений. Так, в соответствии с принятым законом, несоблюдение внутреннего распорядка теперь не считается нарушением трудового договора.

Вводится понятие "гибкого режима рабочего времени", то есть формы организации труда, которая отличается от традиционного внутреннего распорядка. Гибкий режим рабочего времени может устанавливаться на предприятии на время угрозы эпидемии, а также угрозы военного, техногенного, природного или другого характера. Он может предполагать фиксированное время работы, когда работник обязан присутствовать на рабочем месте, а может допускать изменяемое время работы, когда работник устанавливает часы работы по своему усмотрению в пределах обычной продолжительности труда. Введение гибкого режима не обязательно закреплять в трудовом договоре. И это не является основанием для изменения оплаты труда или трудовой нормы.

Время простоя во время карантина должно оплачиваться из расчета не ниже двух третей тарифной ставки.

Если же работодатель, представитель малого или среднего бизнеса, вынужден распустить работников или сократить время их работы, выполняя решение обладминистрации о карантине, застрахованные работники получают право на помощь по частичной безработице. Обратиться за компенсацией части зарплаты должен работодатель (не позже, чем через месяц после остановки предприятия или сокращения рабочего времени). Компенсация устанавливается за каждый час сокращения времени работы из расчета две трети тарифной ставки (оклада). Но при этом она не может превышать размер минимальной зарплаты.

К тому же есть ряд условий для получения работниками предприятия частичной компенсации по безработице. В частности, работодатель не должен иметь задолженностей по зарплате и социальному страхованию.

Помощь по безработице

В период действия карантина статус безработного будет предоставляться всем, кто обратится в территориальный центр занятости, с дня регистрации в центре занятости. Без требований насчет наличия подходящей работы.



Помощь по безработице тоже должна назначаться сразу – с первого дня предоставления статуса безработного. Причем выплата помощи по безработице, в соответствии с новым законом, может осуществляться без личного посещения безработным центра занятости. Свой статус разрешается подтвердить дистанционно, "любыми способами коммуникации (телефонная связь, электронные средства и т. д.)".

За завышенные цены серьезно накажут

В соответствии с этим законом, Кабмин должен разработать и утвердить перечень товаров противоэпидемического назначения и перечень социально значимых товаров. Для таких товаров будут установлены граничные цены – отдельно для оптовой и розничной торговли.

На время действия карантина устанавливается запрет на скупку и перепродажу таких товаров по ценам, превышающим граничные значения. За нарушения в этой сфере будут довольно серьезные санкции.

Так, если раньше за необоснованное завышение цен штраф грозил только должностному лицу, то теперь – каждому: как физическому, так и юридическому лицу. Размер самих штрафов тоже вырос. Например, раньше за подобные нарушения могли оштрафовать всего на 5-10 необлагаемых минимумов, то есть на 85-170 грн. Теперь же гражданам за это придется платить штраф 1700 грн (100 необлагаемых минимумов), а должностным лицам – 2550 грн (150 минимумов).

Если обнаружится, что во время карантина больше чем на 20% выросли цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары из списков Кабмина, штрафы увеличиваются в разы. Так, для физических лиц-нарушителей штраф составит 200-250 необлагаемых минимумов (3400-4250 грн), а для должностных лиц – 250-300 минимумов (4250-5100 грн).

Повышаются штрафы и за предоставление уполномоченным органам недостоверных сведений о ценах. Вместо 100 необлагаемых минимумов штраф теперь будет составлять 1000 минимумов (17 000 грн). А невыполнение предписаний проверяющих (например, насчет необходимости снижения цен до уровня экономически обоснованных) влечет за собой наказание в виде 2000 необлагаемых минимумов (34 000 грн).

Когда в школах и вузах начнутся летние каникулы

Закон "Об образовании" дополнен положением о том, что в случае карантина и запрета на посещение образовательных заведений дата начала и окончания учебного года определяется Кабинетом министров.

Таким образом, закон установил только, кто именно должен принимать решение о продлении или непродлении учебного года. Теперь ждем соответствующего постановления правительства.

Помощь малообеспеченным во время карантина

Малообеспеченные семьи, которые получали соцпомощь раньше, в период карантина не должны подавать документы на продление выплат. Выплата соцпомощи автоматически продлевается на время карантина. Однако после завершения карантина будет проведен перерасчет на основании документов, поданных заявителем.

Во время карантина также автоматически, не требуя обновления документов, продолжают выплачивать государственную помощь семьям с детьми, пенсию по инвалидности, государственную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью. Такое же правило действует для тех, кто получает выплаты на основании закона "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Целому ряду пенсионеров, в соответствии с этим законом, по окончании карантина будет проведена индексация пенсий. В частности, Кабинету министров поручено "принять меры по недопущению уменьшения размера выплат пенсий, а также проведению индексации пенсий, после завершения осуществления мер по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной болезни…":

пенсионерам, которым начисляются пенсии в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц";

в соответствии с законом "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Зарплаты медикам подняли еще больше

В начале эпидемии Верховная Рада установила для медиков и других работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболеваемости коронавирусной инфекцией, доплаты в размере 200% их заработной платы. Теперь решено еще больше повысить зарплаты этих категорий людей. Доплаты им составят до 300% зарплаты. И продержатся на таком уровне до окончания выполнения работ, связанных с этим заболеванием.

Обсервацию узаконили

Принятый закон вводит в правовое поле такое понятие, как изоляция. В частности, в закон "О защите населения от инфекционных болезней" внесены изменения, в соответствии с которыми в период карантина граждане, которые вернулись в Украину из стран, в которых выявлены опасные инфекционные болезни, "обязаны выполнять ограничительные противоэпидемические меры, установленные уполномоченными органами, в том числе относительно пребывания в изоляции на определенный этими органами срок".

Александра Романюк

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