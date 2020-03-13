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Разумков ввел в Раде "карантинные" меры

13.03.2020 / 11:46
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение, направленное на ограничение распространения острых респираторных заболеваний.

В частности, вызванных новым коронавирусом Covid-19 "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни".

"Временно, 3 апреля 2020 года, ограничить допуск в административные здания, сооружения и служебные помещения Верховной Рады Украины всех лиц, кроме народных депутатов Украины, работников Аппарата Верховной Рады Украины, помощников-консультантов народных депутатов Украины, которые работают по срочному договору на постоянной основе", - говорится в распоряжении, обнародованном пресс-службой парламента в четверг, 12 марта, вечером.

При этом в виде частичного исключения из этого пункта Разумков распорядился позволить присутствие в Раде по отдельной аккредитации журналистов и технических работников СМИ исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания Верховной Рады.

Запланированные на период установленного в Украине карантина международные контакты должностных лиц Верховной Рады, ее Аппарата, народных депутатов Разумков распорядился осуществлять с помощью электронных средств коммуникации.

Также спикер парламента отменил до 3 апреля служебные командировки в пределах Украины должностных лиц Верховной Рады, ее Аппарата, народных депутатов Украины и их помощников-консультантов.

Вместе стем, спикер парламента рекомендовал парламентариям ограничить количество публичных встреч с большим количеством граждан, а в случае необходимости проводить такие встречи при условии выполнения противоэпидемических мероприятий, предусмотренных законодательством Украины.

"Продолжить обработки письменных или электронных обращений граждан, приостановив на период до 3 апреля 2020г личный прием граждан народными депутатами Украины в административных зданиях Верховной Рады Украины", - говорится в одном из пунктов распоряжения.

Как сообщалось, по состоянию на вечер четверга, 12 марта, в Украине официально подтверждены 3 случая заражения Covid-19.

Источник 

коронавирус, карантин, ВР, Разумков
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