В УПЦ рассказали, как будут причащать во время пандемии короновируса

В храмах Украинской Православной Церкви предпримут меры предосторожности и противоэпидемиологической безопасности в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА», об этом заявил глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Филарет (Кучеров).

«Каждый человек должен с полной ответственностью отнестись к происходящему. Если кто-то чувствует первичные признаки какого-либо респираторного заболевания — нужно воздержаться от посещения храма и участия в богослужениях. Это касается как мирян, так и священнослужителей.

Священнослужителям необходимо уделить особое внимание мерам предосторожности и противоэпидемиологической безопасности в храмах. Важно следовать рекомендациям относительно обработки дезинфицирующими средствами икон и других поверхностей, с которыми человек имеет прямой контакт», - сказал митрополит Филарет.

Владыка сообщил, как будут причащать верующих во время пандемии.

«На период пандемии следует воздержаться от целования святынь, заменив его поклонением. Священникам необходимо воздержаться от преподавания благословения посредством целования руки. В храмах стоит рассмотреть возможность употребления одноразовых стаканчиков для запивки после причастия или ограничится, согласно греческой традиции, вкушением исключительно антидора.

Беря во внимание все, что касается темы Святого Причастия, мы должны помнить, что Святые Тело и Кровь Господни посылаются нам во исцеление души и тела, и спекулировать или манипулировать данным вопросом никак нельзя.

Нам следует помнить и о духовном понимании болезней и испытаний», - подчеркнул архиерей.

Глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеке медицинских учреждений призвал верующих не паниковать и следовать рекомендациям врачей.

«Церковь обеспокоена происходящим в мире и делает все возможное, чтобы сдержать рост напряжения в обществе. Много информации мы получаем из интернета. Часто происходит так, что эта информация может провоцировать к распространению паники в обществе. Нам не следует паниковать. Паника — это угроза, не дающая возможность человеку адекватно воспринимать информацию о происходящем.

Но и легкомысленно относиться к пандемии нельзя. Люди должны понимать, что следуя четким рекомендациям медиков и постановлениям власти, мы сможем себя защитить от инфицирования и распространения вируса.

Сегодня специалисты в области микробиологии, молекулярной патологии, вирусологии и генетики сделали свои выводы и предложили определенные рекомендации. Министерство здравоохранения Украины дало свои превентивные рекомендации, чтобы уберечь граждан Украины от коронавирусной инфекции», - подчеркнул владыка Филарет.

Он отметил, что «Церковь должна способствовать тому, чтобы донести важную и полезную информацию к сведению верующих людей. Чем лучше мы будем проинформированы, тем качественнее сможем применить профилактические меры и меры противоэпидемиологической безопасности».

Митрополит Филарет призвал верующих молиться об исцелении больных.

«Именно во время народных бедствий и скорбей Церковь с особым чувством призывает нас к всеобщей молитве, покаянию и посту. Великий пост — это благоприятное время для особого размышления, воздержания и молитвы.

Церковь возносит сугубые молитвы о своих чадах. И мы призываем всех к сугубой молитве об исцелении больных и о врачах, о ниспослании им мудрости и крепости духа», - сказал архиерей.

Владыка Филарет напомнил, что «от эпидемии не застрахован никто, поэтому только благодаря слаженным действиям и здравому подходу возможно минимизировать последствия заболевания и сократить территорию его распространения. Помогайте друг другу, поддерживайте друг друга и молите Господа о милости!».