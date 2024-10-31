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МЗС Південної Кореї: Розглядаються всі можливі сценарії надання військової допомоги Україні

02.11.2024 / 10:10
Південна Корея розглядає всі можливі сценарії надання військової допомоги Україні, заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл, відповідаючи на запитання, чи може Сеул надіслати зброю в Україну у відповідь на допомогу Північної Кореї росії, повідомляє Reuters.

"Розглядаються всі можливі сценарії. Зокрема, ми стежитимемо за рівнем участі (північнокорейських) сил у війні і за тим, яку послугу за послугу отримає Північна Корея від росії. Ми візьмемо всі ці (фактори) до уваги, перш ніж ухвалювати конкретні рішення", - сказав міністр.

За словами представника Південної Кореї, москва, найімовірніше, компенсує Півночі військові та цивільні технології, оскільки вона поспішає запустити супутник-шпигун і модернізувати свої можливості зі створення міжконтинентальних балістичних ракет.

Водночас Південна Корея надала Україні нелетальну допомогу, включно з обладнанням для розмінування, але досі відмовляється відповідати на запити Києва на постачання зброї.

Раніше Сполучені Штати заявили, що очікують, що північнокорейські війська в Курській області росії розпочнуть боротьбу проти України найближчими днями. Вашингтон стверджує, що в росії перебуває 10 000 північнокорейських солдатів.

Північна Корея
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