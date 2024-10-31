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Екс-директор ЦРУ: росія залучає війська з КНДР через проблеми всередині країни

01.11.2024 / 09:10
росія залучає війська з КНДР через проблеми всередині країни, заявив командувач Центрального командування США (2008-2010), директор Центрального розвідувального управління США (2011-2012) Девід Петреус.

"росії зараз дуже складно рухатися далі, росіяни намагаються покладатися на зовнішні сили, сили КНДР, у них уже бракує резервів для розвитку економіки, й ці резерви дуже сильно вичерпано", - сказав він під час 10-го Київського безпекового форуму для молоді, організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Багато з цих проблем і далі поглибляться внаслідок санкцій", - наголосив генерал.

Петреус наголосив, що будь-які обговорення припинення війни потребуватимуть серйозних гарантій із боку Сполучених Штатів Америки щодо безпекової угоди з Україною, щоб унеможливити війну в майбутньому, інакше росія відновить свої сили і знову зможе напасти на Україну.

Відповідаючи на запитання ведучої про американську підтримку та допомогу, Петреус сказав, що "Україна сьогодні виробляє технології завтрашнього дня, а американські системи, які надходять в Україну, - сьогоднішній або вчорашній день".

Також він наголосив на важливості того, щоб Україна, незважаючи на війну, залишалася на шляху реформ.

"Це має дуже велике значення, оскільки війна закінчиться, і для післявоєнної України дуже важливо, щоб забезпечити успіх", - додав він.

Генерал також зазначив, що людей потрібно мотивувати, зокрема молодь.

КНДР, Петреус
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