Екс-директор ЦРУ: росія залучає війська з КНДР через проблеми всередині країни

"росії зараз дуже складно рухатися далі, росіяни намагаються покладатися на зовнішні сили, сили КНДР, у них уже бракує резервів для розвитку економіки, й ці резерви дуже сильно вичерпано", - сказав він під час 10-го Київського безпекового форуму для молоді, організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Багато з цих проблем і далі поглибляться внаслідок санкцій", - наголосив генерал.

Петреус наголосив, що будь-які обговорення припинення війни потребуватимуть серйозних гарантій із боку Сполучених Штатів Америки щодо безпекової угоди з Україною, щоб унеможливити війну в майбутньому, інакше росія відновить свої сили і знову зможе напасти на Україну.

Відповідаючи на запитання ведучої про американську підтримку та допомогу, Петреус сказав, що "Україна сьогодні виробляє технології завтрашнього дня, а американські системи, які надходять в Україну, - сьогоднішній або вчорашній день".

Також він наголосив на важливості того, щоб Україна, незважаючи на війну, залишалася на шляху реформ.

"Це має дуже велике значення, оскільки війна закінчиться, і для післявоєнної України дуже важливо, щоб забезпечити успіх", - додав він.

Генерал також зазначив, що людей потрібно мотивувати, зокрема молодь.