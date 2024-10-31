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Голова Радбезу ООН: Україна здатна не тільки боротися, а й бачити шлях до миру

02.11.2024 / 13:15
Чинна голова Радбезу ООН Барбара Вудворд вважає, що План перемоги Президента Зеленського демонструє: Україна здатна не тільки боротися, а й бачити шлях до миру.

Про це вона сказала, відповідаючи на запитання Укрінформу про ставлення Великої Британії (Вудворд є її постійною представницею при ООН) до положень Плану перемоги, які стосуються вступу України до НАТО й дозволу бити західною далекобійною зброєю по військових обʼєктах у рф.

Вудворд відзначила, що Британія послідовно підтримує Україну. Про це свідчить, зокрема, виділення нашій країні допомоги в розмірі 4 млрд доларів за рік.

«Думаю, План перемоги Президента Зеленського - це дуже важливий крок… - вважає вона. - Він демонструє, що Україна здатна не тільки боротися за своє виживання, а й бачити шлях до миру».

У питаннях членства в НАТО й використання зброї великої дальності «ми надаємо підтримку», зазначила Вудворд. При цьому вона зауважила, що НАТО, є «членською організацією, і потрібно визначити, яким має бути шлях України до членства».

За словами британської дипломатки, необхідно сприяти Україні в її рухові в цьому напрямку, а також на шляху до членства в ЄС.

«Стосовно використання озброєнь великої дальності, то Велика Британія дуже пишається тим, що є найбільшим європейським постачальником зброї для України, - зазначила Вудворд. - Думаю, те, як Україна її використовує, це загалом справа України».

При цьому вона наголосила, що важливо утримуватися від «докладних технічних дискусій про те, яким саме чином Британія може підтримати Україну», оскільки «це просто грає на руку путіну».

Між експертами постійно ведуться дискусії про те, яку зброю Британія може постачати і як це найкращим чином підтримає Україну в боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет, наголосила дипломатка.

Британія, Вудворд
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