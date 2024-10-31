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ISW: У росії назвали проблеми з мігрантами та етнорелігійну напруженість ключовими внутрішніми загрозами

02.11.2024 / 16:20
Влада російської федерації продовжує вважати критично важливим питанням конфлікт між етнічними росіянами та групами національних меншин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Під час своєї промови 31 жовтня, патріарх рпц кирило назвав "проблеми з мігрантами" та етнорелігійну напруженість ключовими внутрішніми загрозами для російської держави. А заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв заявив, що росія повинна вирішити свої міграційні проблеми.

В Інституті нагадали, що 8 жовтня медведєв запропонував росії запровадити "цифрові профілі мігрантів". Вони мають дозволити російській владі зупиняти іноземців у будь-який час та ідентифікувати їх за допомогою електронних імміграційних або проїзних документів.

Таким чином, зазначається у звіті, путін намагається встановити баланс між задоволенням потреб свого провоєнного ультранаціоналістичного електорату, який підтримує крайні антимігрантські настрої, та його практичною потребою використовувати працю мігрантів як в економічному, так і у військовому плані.

ISW, мігранти
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