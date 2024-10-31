Президент Чехії схвалив 60 клопотань чеських громадян, які просили дозволити їм вступити до лав ЗСУ

Про це повідомив спікер президента Чехії Петра Павела Філіп Платош.

Він зазначив, що наразі президент схвалив 60 клопотань чеських громадян, які просили дозволити їм захищати Україну в лавах ЗСУ, за узгодженням із міністерствами оборони, внутрішніх справ і закордонних справ. Загалом надійшов 181 такий запит.

Громадянам Чехії заборонено приєднуватися до іноземної армії без дозволу президента Чехії, за це загрожує кримінальна відповідальність. Однак для тих, хто вже вступив, є можливість отримати дозвіл "заднім числом".