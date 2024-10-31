Войти | Зарегистрироваться
23:20

воскресенье,
03 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Президент Чехії схвалив 60 клопотань чеських громадян, які просили дозволити їм вступити до лав ЗСУ

03.11.2024 / 10:10
Дотепер вже 60 громадян Чехії мають офіційний дозвіл Праги на вступ до лав ЗСУ, передає чеське видання Novinky.

Про це повідомив спікер президента Чехії Петра Павела Філіп Платош.

Він зазначив, що наразі президент схвалив 60 клопотань чеських громадян, які просили дозволити їм захищати Україну в лавах ЗСУ, за узгодженням із міністерствами оборони, внутрішніх справ і закордонних справ. Загалом надійшов 181 такий запит.

Громадянам Чехії заборонено приєднуватися до іноземної армії без дозволу президента Чехії, за це загрожує кримінальна відповідальність. Однак для тих, хто вже вступив, є можливість отримати дозвіл "заднім числом".

Павел, Чехія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
3 ноября
2 ноября
1 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.