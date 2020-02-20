Войти | Зарегистрироваться
16:57

четверг,
20 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ призвали проявить патриотизм в отношении украинцев, эвакуированных из Китая

20.02.2020 / 16:34
В УПЦ призвали проявить патриотизм в отношении украинцев, эвакуированных из Китая
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Управляющий делами УПЦ призвал украинцев не создавать новые конфликты в связи со сложившейся ситуацией

Любой вирус можно вылечить, но во стократ сложнее вылечить разделения, которые воцарились в человеческих сердцах.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), комментируя ситуацию с эвакуацией украинцев из Китая.

«Мы много и часто говорим о патриотизме. Вокруг этого слова собрано все - и верность нашей Родине, и готовность отдать за нее свои жизни, и забота о благосостоянии и процветании родной земли. Однако все это не является настоящим без любви друг к другу. Ведь как можно ценить что-то общее, и не ценить его составляющие? Это все равно, что пытаться заботиться о здоровье всего организма, но при этом сознательно не замечать проблемы его отдельных органов.
Нечто подобное происходит и в ситуации с эвакуацией наших соотечественников из Китая. Разве это не наши братья и сестры? Разве они не нуждаются в нашей поддержке и понимании? Разве каждый из нас не мог оказаться на их месте? И разве правильно использовать их сложные обстоятельства для сведения политических счетов?», - спрашивает митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ призвал украинцев не создавать новые конфликты в связи со сложившейся ситуацией.

«Уверен, что каждый сможет правильно ответить на эти вопросы, если услышит голос своей совести и вспомнит о том, что такое настоящий патриотизм. А это не красивые лозунги, слова или заявления. Это, в первую очередь, реальные дела и поступки. Поэтому мы и просим всех вспомнить о том, что только совместными усилиями можно успешно решать самые сложные задачи и проблемы. Не нужно противостояний и нагнетания страстей. Не нужно манипуляций и создания дополнительных линий раскола в нашем обществе. Не нужно новых очагов конфликтов и неурядиц», - подчеркнул владыка Антоний.

Архиерей напомнил, как должны поступать христиане.

«Сейчас важно только одно. Положиться на Бога и своим взвешенным отношением к ситуации помочь всем, кто за это отвечает, максимально эффективно обеспечить все необходимые процедуры надлежащего приема наших сограждан. Как показывает опыт других стран - при правильном подходе все можно решить без каких-либо серьезных последствий.
При этом всем нам крайне необходимо помнить одну непреложную истину. Любой вирус можно вылечить. Во стократ сложнее вылечить разделения, которые воцарились в человеческих сердцах. Именно на борьбу с этим мы должны направлять все свои усилия. Ведь, как известно, «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12: 25)», - подытожил управделами УПЦ.

упц, коронавирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.