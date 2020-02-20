Комитет рекомендовал вынести увольнение Сытника на голосование Рады

По словам главы комитета Дениса Монастырского, относительно законности данного постановления есть замечания.

"Моя личная позиция - данное постановление выходит за пределы Конституции и закона. Это наш вопрос оценивать это постановление. Я предлагаю вынести этот вопрос в зал. И пусть зал определяется с поддержкой либо не поддержкой данного постановления", - заявил он.

Он также отметил, что решение правоохранительного комитета будет в дальнейшем передано в Регламентный комитет, который является профильным в данном вопросе.

"Закон о НАБУ четко определяет основания для увольнения директора. Я бы четко просил отличать политическую позицию Рады, которая может дать оценку деятельности директора НАБУ и юридический факт - вопрос увольнения директора НАБУ. Никто не ограничивает право Рады и комитета определить позицию относительно деятельности человека. И в то же время есть четкие ограничения по принятию незаконных решений", - добавил Монастырский.

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