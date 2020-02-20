Войти | Зарегистрироваться
16:56

четверг,
20 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Комитет рекомендовал вынести увольнение Сытника на голосование Рады

20.02.2020 / 16:49
Правоохранительный комитет Верховной рады 19 февраля рассмотрел постановление об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

По словам главы комитета Дениса Монастырского, относительно законности данного постановления есть замечания.

"Моя личная позиция - данное постановление выходит за пределы Конституции и закона. Это наш вопрос оценивать это постановление. Я предлагаю вынести этот вопрос в зал. И пусть зал определяется с поддержкой либо не поддержкой данного постановления", - заявил он.

Он также отметил, что решение правоохранительного комитета будет в дальнейшем передано в Регламентный комитет, который является профильным в данном вопросе.

"Закон о НАБУ четко определяет основания для увольнения директора. Я бы четко просил отличать политическую позицию Рады, которая может дать оценку деятельности директора НАБУ и юридический факт - вопрос увольнения директора НАБУ. Никто не ограничивает право Рады и комитета определить позицию относительно деятельности человека. И в то же время есть четкие ограничения по принятию незаконных решений", - добавил Монастырский.

Источник

увольнение, ВР, Сытник
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.