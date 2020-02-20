КСУ обнародовал решение о конституционности некоторых положений закона о судоустройстве

Текст решения размещен на сайте суда.

"... Признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения раздела XII «Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года № 1402-VIII с изменениями: пункта 7 "и ликвидируются" в части Верховного Суда Украины; пункта 14 "судьи Верховного Суда Украины"; пункта 25", - говорится в тексте решения.

Это означает, что признаны, в частности, неконституционными пункты относительно того, что ВСУ прекращает свою работу (пункт 7) и относительно того, что судьи ВСУ имеют право участвовать в конкурсе на должности судей ВС (пункт 14 в части "судей Верховного суда Украины").

В пункте 25 Переходных положений данного закона говоритсяо том, что "право на получение ежемесячного пожизненного денежного содержания имеет судья, который по результатам квалификационного оценивания подтвердил соответствие занимаемой должности или назначен на должность судьи по результатам конкурса".

Касательно пунктов 4, 8, 9, 11, 13, 17 - они признаны конституционными, а касательно других оспариваемых положений - КСУ закрыл конституционное производство по делу в части проверки их на конституционность, уточняется в тексте решения суда.

Положения, которые были признаны неконституционными, утрачивают силу со дня вынесения Конституционным Судом Украины данного решения.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

Пункт 7 Переходных и заключительных положений Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" предусматривает: "Со дня начала работы Верховного суда в составе, определенном настоящим Законом, Верховный суд Украины, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высший хозяйственный суд Украины, Высший административный суд Украины прекращают свою деятельность и ликвидируются в установленном законом порядке. До прекращения деятельности статус, структура, полномочия, порядок работы, права, обязанности, гарантии судей этих судов определяются Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2010 г.., №№ 41-45, ст. 529; 2015 г., №№ 18-20, ст. 132 с последующими изменениями)".

Согласно пункту 14, "судьи Верховного суда Украины, Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины имеют право участвовать в конкурсе на должности судей Верховного суда в соответствующих кассационных судах в порядке, определенном настоящим Законом. В случае если кандидаты из числа судей имеют одинаковую позицию по рейтингу, определенному по результатам квалификационного оценивания для участия в конкурсе на должность судьи Верховного суда, при всех других равных условиях предпочтение отдается судье, который имеет больший стаж работы в судах кассационной инстанции или Верховном суде Украины".

В пункте 25 говорится: "Право на получение ежемесячного пожизненного денежного содержания в размере, определенном настоящим Законом, имеет судья, который по результатам квалификационного оценивания подтвердил соответствие занимаемой должности (способность осуществлять правосудие в соответствующем суде) или назначен на должность судьи по результатам конкурса, проведенного после вступления в силу настоящего Закона, и работал в должности судьи не менее трех лет со дня принятия относительно него соответствующего решения по результатам такого квалификационного оценивания или конкурса. В других случаях, когда судья уходит в отставку после вступления в силу настоящего Закона, размер ежемесячного пожизненного денежного содержания составляет 80 процентов судейского вознаграждения, исчисленного в соответствии с положениями Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей (Ведомости Верховной Рады Украины, 2010 г.., №№ 41-45, ст. 529; 2015 г., №№ 18-20, ст. 132 с последующими изменениями). За каждый полный год работы в должности судьи более 20 лет размер ежемесячного пожизненного денежного содержания увеличивается на два процента денежного содержания судьи, но не может быть более 90 процентов судейского вознаграждения судьи, исчисленного в соответствии с указанным Законом. {Пункт 25 раздела XII с изменениями, внесенными согласно Закону № 1774-VIII от 06.12.2016; в редакции Закона № 1798-VIII от 21.12.2016}".

Напомним, Верховная Рада 2 июня 2016 года внесла изменения в Конституцию (в части правосудия), а также приняла закон "О судоустройстве и статусе судей", предусматривающий формирование нового Верховного суда и создание вместо трех высших специализированных судов единого органа, в который войдут кассационные подразделения для рассмотрения уголовных, гражданских, хозяйственных и административных производств по кассационным жалобам.

При этом судьи ВСУ, по замыслу законодателей, имели возможность попасть в реформированный Верховный суд путем прохождения конкурса вместе с другими претендентами.

Часть судей ВСУ не согласилась с реформированием ВСУ и обжаловала ряд положений закона в КСУ. 6 октября 2016 года они направили конституционное представление относительно соответствия Основному закону отдельных положений пунктов 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года.

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