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КСУ не разрешил вернуться Шевчуку

17.10.2019 / 14:54
Бывший председатель Конституционного суда Станислав Шевчук, которого Окружной админсуд Киева восстановил в должности, пока не может вернуться к исполнению своих обязанностей.

Об этом говорится в разъяснении, которое опубликовано на сайте КСУ.

"16 октября в Конституционный Суд Украины обратился Станислав Шевчук с устным требованием допустить его к рабочему месту. Он подчеркивал, что в постановлении Окружного административного суда города Киева говорится о немедленном исполнении решения в части восстановления Станислава Шевчука в должности судьи и председателя Конституционного Суда Украины. Так, Станиславу Шевчуку было разъяснено, что Конституционный Суд Украины безотлагательно, 15 октября в 11 час. 15 мин., приступил к рассмотрению данного вопроса", - говорится в сообщении.

Также в КС заявляют, что по состоянию на время прихода Шевчука отсутствует решение ОАСК по делу № 640/8752/19, заверенное гербовой печатью, как того требует действующее законодательство. В то же время как сокращенный, так и полный тексты постановления по этому делу отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений.

В КС указали, что предоставленная лично Шевчуком 15 октября 2019 года копия сокращенного судебного постановления не заверена надлежащим образом.

Напомним, 11 октября судья Окружного админсуда Киева Андрей Федорчук вынес решение о восстановлении Шевчука в должности судьи и председателя Конституционного Суда.

15 октября Шевчук принес заявление о восстановлении его в должности судьи и председателя суда на основании решения Окружного админсуда Киева.

В тот же день состоялось специальное пленарное заседание КСУ, на котором рассматривали заявление Шевчука о восстановлении его в должности. После этого в заседании был объявлен перерыв.

За увольнение Шевчука 12 судей КСУ из 18 проголосовали 14 мая на специальном пленарном заседании. Основанием стали заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики. Шевчук назвал свое увольнение "политическим заказом".

В тот же день новым председателем КС избрали Наталью Шапталу.

17 сентября, после завершения у Шапталы полномочий судьи КС, судьи избрали председателем суда Александра Тупицкого.

Источник

суд, КСУ, Шевчук
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