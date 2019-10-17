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НАБУ возбудило дело в отношении Луценко

17.10.2019 / 15:16
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении экс-генпрокурора Юрия Луценко за злоупотребление властью или служебным положением.

Об этом свидетельствует ответ НАБУ на запрос УП.

Дословно: "Детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения генеральным прокурором уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины".

Отмечается, что производство открыли еще 13 августа, после того, как получили постановление Соломенского районного суда Киева от 5 августа, которое обязывало НАБУ внести сведения в ЕРДР относительно нарушения со стороны Луценко.

Предыстория: 29 августа парламент отправил в отставку Юрия Луценко (317 голосов), который написал заявление об увольнении в эфире своего интервью.

Новым генеральным прокурором Верховная Рада назначила заместителя председателя Офиса президента Руслана Рябошапку.

Источник 

уголовное дело, НАБУ, Луценко
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