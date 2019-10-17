Зеленский сменил начальника УГО

Об этом свидетельствуют указы президента от 16 октября

Перед этим Зеленский уволил Алексея Оцерклевича с должности начальника УГО.

Сергей Леонидович Рудь работал в Институте Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, о чем свидетельствует его декларация за 2016 год. Он числился как военнослужащий и госслужащий.

Рудь возглавлял Центр первичной и профессиональной подготовки института УГО.

Предыстория: Алексей Оцерклевич возглавлял Управление госохраны с 29 мая: Владимир Зеленский назначил его вскоре после инаугурации. Оцерклевич – бывший участник боевых действий на Донбассе.

До Оцерклевича, при президентстве Петра Порошенко, УГО возглавлял Валерий Гелетей.

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