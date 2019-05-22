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Шевчук подал иск в Окружной админсуд Киева в связи с увольнением его с должности главы и судьи КС

22.05.2019 / 13:36
Уволенный с должности судьи Конституционного суда Украины Станислав Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

"Только что, в соответствии с подсудностью, обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании действий КСУ о моем увольнении незаконными, отмене постановления об увольнении, немедленного восстановления меня на должностях судьи и председателя суда", - написал Шевчук в Facebook во вторник.

По его словам, процесс будет максимально открытым и публичным. "Я всегда отрыт для общества и хочу, чтобы общество было в курсе этого процесса. А оценку действиям сторон даст суд", - добавил Шевчук.

Как сообщалось, на состоявшемся собрании судей КС 14 мая судьи приняли решение о недоверии главе КС Украины Шевчуку Украины на основании п.3 ст.21 закона "О Конституционном суде Украины" и затем приступили к специальному пленарному заседанию.

Согласно п.3 ст.21 закона о КС, судью КС увольняют за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение служебными обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КС, или выявление его несоответствия занимаемой должности. Вопрос об увольнении судьи с должности по таким основаниям суд рассматривает на специальном пленарном заседании при наличии заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики суда.

Источник 

суд, Шевчук
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