В РПЦ считают, что в Черногории из-за Варфоломея может повториться «украинский сценарий»

Предоставив Томос новой церковной структуре Украины, Патриарх Варфоломей «открыл ящик Пандоры», поскольку теперь по примеру УПЦ КП автокефалии будут требовать и другие непризнанные мировым Православием Церкви.

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает patriarchia.ru.

«Легализовав раскол в Украине, Патриарх Варфоломей открыл ящик Пандоры, потому что подобные процессы теперь могут происходить во многих местах. И, конечно, раскольники в разных странах сейчас подняли голову и воспряли духом», - сказал он.

В частности, митрополит Иларион привел пример Черногории, где может повториться «украинский сценарий».

«Существует давний и затяжной конфликт между гражданскими властями и каноническим митрополитом Черногории Амфилохием. Президент М. Джуканович прямо объявлял о том, что необходимо создавать собственную черногорскую церковь, независимую от Сербской Церкви. Это как раз та самая риторика, которой пользовался Порошенко. Поэтому повторение такого сценария более чем возможно», - отметил он.