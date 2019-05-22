На Печерске монастырь ПЦУ вызванивает на колоколах гимн Украины - киевляне негодуют

Киевляне стали жаловаться, что не могут спокойно спать из-за слишком громкого государственного гимна Украины, который вызванивают на колокольне Свято-Феодосиевского монастыря ПЦУ.

Об этом сообщает жительница Печерского района Светлана Ипсина на своей странице в Facebook, сообщает «Страна».

Женщина уточнила, что вышеупомянутый монастырь принадлежит новосозданной ПЦУ.

«Печеряне, живущие в районе Печерской Лавры. У меня к вам очень деликатный вопрос: некоторое время тому в церкви СЦУ (ПЦУ) (Феодосийский монастырь) поставили новую колокольню. Все замечательно, только вот в 12 ночи, в 6 утра и в другие часы там звучит гимн Украины, исполненный на колоколах. Все замечательно, и гимн я чту, но вот в 12 ночи и в 6 утра хочется вскочить и стоя прослушать гимн. А попросту говоря - спать очень проблематично при этом. И закрывать окна летом глупо. Да еще от частого звучания одной и той же мелодии, она потом весь день в голове крутитcя. И что делать?», - пожаловалась Светлана Ипсина.

Женщину поддержали и другие пользователи, однако они и сами не знают, что делать в таком случае, ведь «с гимном не поспоришь». Единственный выход - смириться, ведь со временем перестаешь обращать на это внимание. Также женщине советуют поговорить с настоятелем монастыря.

Ранее о колокольных звонах, что играют известные песни, также сообщала журналистка Валентина Быкова на своей странице в Facebook. Она даже обнародовала соответствующее видео, отметив, что некоторые жители ошибочно думали, что мелодию государственного гимна вызванивает Киево-Печерская лавра. Впрочем, по словам Быковой, монастырь ранее принадлежал Киевскому патриархату УПЦ.

«Его колокольня и Лавры - через дорогу, если не видеть источник звука, легко перепутать. А вечером они исполнили - "Реве та стогне..."», - добавила Быкова.