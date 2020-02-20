Министр возмутилась, что близкие погибших на фронте узнают об этом из лент новостей

Об этом глава Минветеранов Оксана Коляда написала 19 февраля в Facebook

Прямая речь: "Вчера погиб 22-летний воин семьдесят второй бригады и уже через несколько часов интернет пестрел именем и фамилией юноши. Со ссылкой на "достоверные источники", волонтеров и даже нардепов.

У меня вопрос – до каких пор родственники и близкие погибших на фронте защитников будут узнавать о своей личной, частной трагедии из лент публичных новостей и с телеэкранов? Возмущению нет предела!".

Коляда сообщает, что сейчас в министерстве разрабатывают и нормируют церемониал погребения украинских защитников, правила оповещения семей, упорядочение могил на аллеях воинов на кладбищах нашей страны.

В церемониале предусмотрены все детали: гроб, почетный караул, флаг, который в конце передается родственникам и все те мелкие детали, которые должны быть соблюдены при прощании с украинским воином.

Министр отмечает, что сейчас идет разработка адекватного процесса оповещения родственников об их утрате. Они заслуживают узнать страшную новость по-человечески, цивилизованно, в корректной форме и с психологической поддержкой.

Также в планах Минветеранов создать Национальное кладбище и упорядочить захоронения на военных аллеях.

Напомним 22-летний гранатометчик 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Максим Хитайлов погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Вольного 18 февраля.

Глава Генштаба Руслан Хомчак рассказал, что боевики открыли огонь по наблюдательных пунктах 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Объединенных сил Украины с трех направлений, разбили видеокамеру на посту "Баня", а после нескольких часов боя попросили о режиме "тишины ", чтобы забрать погибших.

Хомчак связал обострение 18 февраля с 5-й годовщиной трагедии в Дебальцево.

Бывший военный Андрей Римарук, который часто находится на фронте и общается со всеми звеньями военных, рассказал, что во время этого наступления боевики пытались захватить один из наблюдательных постов в районе Золотого Луганской области.

Процедура возвращения тела гранатометчика Максима Хитайлова по состоянию на 19 февраля продолжается.

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