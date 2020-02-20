Протесты в Новых Санжарах: власти успокаивают людей, в облсовете ждут руководство Минздрава

Кроме того, глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов ведет переговоры с местными жителями.

К главе ОГА присоединился министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом сообщают Facebook-страницы Беленького и Синегубова, сайт Полтавской ОГА

Прямая речь главы облсовета: "21 февраля на 10:00 собираю внеочередную сессию Полтавского областного совета по ситуации в Новых Санжарах. Ожидаем руководство Минздрава и других компетентных служб, руководителей и депутатов общины. Нужно исключить какие бы то ни было проявления дестабилизации ситуации в области и проинформировать людей".

Прямая речь главы Полтавской ОГА: "Я с народом. Готов слушать всех. Сейчас встречаемся с инициативной группой".

Перед тем Синегубов встретился с местными депутатами и активом Новых Санжар.

Он обещает сделать "все, чтобы избежать каких-либо угроз для жителей области".

Глава ОГА отметил, что украинцы, прибывшие из Уханя, прошли санитарно-эпидемиологические проверки перед посадкой на борт в Китае, во время промежуточной посадки в Алма-Аты в Казахстане, а также контроль на борту самолета во время полета.

Синегубов отметил, что профессиональные врачи Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные здоровы, не имеют никаких симптомов болезни, но должны пройти карантин и обсервацию (наблюдение) в течение 14 дней. Это – превентивная мера.

Он пояснил, что эвакуированные граждане будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах, его полностью изолируют и переведут на строгий режим бактериологической безопасности.

Руководитель области пригласил в Новые Санжары специалистов медицинской сферы Полтавщины, в частности заведующую кафедрой, доктора медицинских наук, доцента, врача высшей категории по специальности "Инфекционные болезни" УМСА Татьяну Коваль и заместителя главного врача по медицинской части КП "Полтавская областная клиническая инфекционная больница Полтавского областного совета" Людмилу Волошину.

К осмотрам также привлекут специалистов из Киева, которые уже выехали, сообщил он.

Синегубов подчеркнул, что нужно позаботиться и о тех, кто возвращается из Уханя, и о тех, кто проживает в Полтавской области, в Украине.

Министр внутренних дел Арсен Аваков также прибыл в Новые Санжары, тогда как автобусы с эвакуированными людьми отправляются туда из аэропорта Харькова.

Он обсудил текущую ситуацию с главой облгосадминистрации Олегом Синегубовым.

Прямая речь Авакова: "Эвакуированные украинцы здоровы, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет".

Напомним: 19 февраля из Китая вылетели 73 человека: 45 украинцев и 28 иностранцев. Четверых людей из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка). Одна казахстанка сошла при остановке в Алматы – поэтому в Украину прибыли 72 эвакуированных человека.

Около 11:45 четверга, 20 февраля, самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлился в аэропорту Харькова. До этого он пытался приземлиться там в 8 утра, но из-за тумана покружил над городом более получаса – и полетел на дозаправку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.

Из-за информации, что эвакуированных людей повезут в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области, местные жители начали митинг с вечера 19 февраля, а утром 20 февраля перекрыли дорогу.

По последним данным, вирусом Covid 2019 в мире заразились 75 751 человек (из них более 74,5 тысячи – в Китае), умерли от его последствий 2 130 человек, выздоровели от него 16 822 человека.

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