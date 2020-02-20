Войти | Зарегистрироваться
19:59

четверг,
20 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В МВД предупредили, что будут сразу пресекать противоправные действия в Новых Санжарах

20.02.2020 / 18:38
Правоохранители будут реагировать на возможные правонарушения согласно закону

Об этом заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко во время брифинга в Новых Санжарах Полтавской области, куда доставляют эвакуированных граждан из Китая.

"На любые правонарушения правоохранительные органы будут действовать в строгом соответствии с законом Украины, как они действовали и до сегодняшнего дня. В настоящее время проводится большая профилактическая работа с гражданами. Призываем их не нарушать общественную безопасность и не препятствовать правительственным решениям, которые приняты и выполняются в строгом соответствии с буквой закона", - сказал Шевченко в четверг, 20 февраля, днем, сообщает пресс-служба МВД.

Он также отметил, что в случае совершения противоправных действий, они сразу же будут пресекаться правоохранительными органами в соответствии с законом.

"Если противоправные действия не будут требовать уголовной ответственности с точки зрения законности правонарушений, с нарушителями будут проведены соответствующие профилактические беседы и их отпустят. В случае, если будут совершаться более жесткие и суровые противоправные действия, на них полицейские будут реагировать в соответствии с нормами Уголовного кодекса и Кодекса Украины об административных правонарушениях", - добавил Шевченко.

Источник

коронавирус, МВД, Ухань, Новые Санжары
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.