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Автоколонна с эвакуированными из Уханя въехала на территорию санатория в Новых Санжарах

21.02.2020 / 14:21
В четверг, 20 февраля, вечером колонна автобусов и сопровождающие их автотранспортные средства экстренных служб въехали на территорию санатория Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Прямую трансляцию происходящего вели ряд телеканалов. Проезду автоколонны предшествовало столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий, перегораживая дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным.

Затем обстановка стабилизировалась: эвакуированные оставались в автобусах, журналистам-стримерам правоохранители позволили пройти до въезда на территорию непосредственно санатория, а местных жителей оттеснили от места действия.

Всего из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после двухнедельной обсервации в Украине домой в свои страны вернутся также 27 иностранцев. Все эвакуированные будут размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания,

Эвакуированные и персонал снабжены специальными средствами индивидуальной защиты. На месте обсервации будет усиленная охрана, в режиме 24/7 эвакуированных будут наблюдать врачи.

В правительстве Украины отмечают, что отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены.

Кроме того, Полтавская и Харьковская области обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, медикаментами для возможной госпитализации. Персонал подготовлен. В медучреждениях есть соответствующее оборудование и индивидуальные боксы.

Кроме этого, рядом постоянно будет дежурить машина экстренной скорой помощи.

Источник

коронавирус, Китай, Ухань, Новые Санжары
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