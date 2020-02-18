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Минздрав: украинцев с симптомами коронавируса эвакуировать из Уханя не будут

18.02.2020 / 09:06
Минздрав: украинцев с симптомами коронавируса эвакуировать из Уханя не будут
На борт самолета, который будет эвакуировать украинцев из эпицентра распространения коронавируса Covid-19 китайского города Ухань, не пустят людей с симптомами ОРВИ.

Об этом свидетельствует заявление заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко на брифинге в понедельник, 17 февраля.

Прямая речь: "Эвакуируются здоровые люди. На борт люди с симптомами острой респираторной болезни не будут допущены. Это общемировая практика эвакуации из карантинных зон".

По его словам, перед посадкой на самолет люди пройдут медицинский осмотр китайскими медработниками, а также командой украинских медиков от Минздрава.

Он рассказал, что салон самолета разбит на зоны таким образом, чтобы исключить возможность передачи вируса между пассажирами. Также там будет отдельное помещение для изоляции людей, у которых могут появиться симптомы во время перелета.

Он рассказал, что салон самолета разбит на зоны таким образом, чтобы исключить возможность передачи вируса между пассажирами. Также там будет отдельное помещение для изоляции людей, у которых могут появиться симптомы во время перелета.

Вылетает из Украины эвакуационный самолет во вторник, 18 февраля, и возвращается в четверг, 20 февраля.

Дома эвакуированных украинцев поместят на 14 дней на карантин. Если в течение этого периода у кого-то заметят симптомы болезни, их будут отправлять в "боксированный" изолятор в больнице.

Ляшко сообщил также, что каждый день в мире фиксируется сокращение случаев заболевания коронавирусом Covid-19. В Украине, в частности, ни одного носителя вируса нет.

Напомним: в декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Источник 

эвакуация, коронавирус, Китай, ОРВИ, Ухань
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