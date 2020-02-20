Гончарук призывает убрать "излишнюю истерию" вокруг эвакуации из Уханя

Об этом он сказал на брифинге по результатам заседания правительства 19 февраля.

"Я еще раз хочу подчеркнуть, что это здоровые граждане Украины, истерия вокруг прибытия этого распространяется (вокруг эвакуации украинцев из Уханя — ред.) - абсолютно излишня. Надо спокойнее к этому относиться, но объект (где разместят эвакуированных — ред.) конечно будет обеспечен охраной, достаточной для того, чтобы с одной стороны инфекция не распространилась, а с другой стороны - чтобы в отношении этих людей не было принято никаких провокаций", - сказал Гончарук.

Он добавил, что правительство не боится никаких манипуляций, хотя "печально наблюдать за тем, как иногда политики стараюсь играть на этой теме, использовать ее для пиара".

"У нас есть четкий план и понимание того, что нужно делать в данной ситуации, наш Минздрав на контроле держит эту ситуацию ежечасно. Все будет хорошо", - отметил Гончарук.

Глава правительства также отметил, что вечером 19 февраля состоится брифинг министерства здравоохранения на тему коронавируса, и представители Минздрава ответят на все вопросы, которые интересуют журналистов.

Как ранее сообщало МВД, территорию с эвакуированными из китайского Уханя людьми ежесуточно будут охранять 47 правоохранителей - 30 полицейских и 17 бойцов НГУ.

Как известно, Украина получила разрешение на спецрейс из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса, чтобы забрать украинцев, находящихся там.

Самолет специального рейса вылетел из Киева в 2:50 ночи 19 февраля и вернется в Украину 20 февраля в 8 утра.

Как сообщил в Twitter Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, согласно плану, самолет прибудет в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени.

Госсекретарь МИД Андрей Заяц сообщил, что в Украину будут эвакуированы 49 украинцев и до 25 человек иностранцев (граждан Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Эквадора и Испании).

В свою очередь председатель ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что все правоохранительные структуры, в частности МВД, Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС готовы к выполнению своих задач по назначению, начиная со встречи, сопровождения, обеспечения охраны места проведения обсервации.

"В районе этого места будет развернут оперативный штаб, который будет координировать действия всех органов, привлеченных к мероприятиям по обеспечению наблюдения", - добавил он.

Ранее рейс для эвакуации граждан из Уханя переносился несколько раз.

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