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Место обсервации эвакуированных из Уханя будет под круглосуточной защитой правоохранителей

19.02.2020 / 14:42
Место, где на протяжении 14 дней будут находиться на обсервации эвакуированные из Уханя (Китай) граждане Украины, иностранцы, члены экипажа и сопровождение, будет под круглосуточной защитой правоохранителей.

Об этом заявила 18 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в видео-обращении.

"Все члены команды прошли необходимые учения от Центра общественного здоровья. После приземления самолета осуществят все меры безопасности – самолет отправят на санитарную стоянку. Все необходимые таможенные процедуры будут осуществлять в костюмах биозащиты. До места обсервации пассажиры и члены команды прибудут отдельными транспортными средствами с охраной. Место также будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции",- сказала она.

Согласно сообщению на странице Минздрава в Facebook, в целом в обсервации в настоящее время нуждается около 100 лиц - 65 эвакуируемых, 18 членов экипажа, трое медиков, четыре работника ДСНС и по два сотрудника Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, пассажирский самолет для эвакуации вылетел во вторник, 18 февраля, его возвращения ожидают в четверг или пятницу. Все эвакуированные перед прилетом подпишут согласие на временную изоляцию.

Люди с симптомами ОРВИ не будут допущены на борт самолета, а за 30 минут до его посадки будет передана информация о состоянии здоровья всех находящихся на борту.

Определено два обсерватора, в один из которых заселят эвакуированных, а другой будет резервным. Информацию о местонахождении обсерваторов не распространяют во избежание паники среди местного населения.

Украина пока не планирует эвакуировать 23 граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии.

Источник 

эвакуация, коронавирус, Китай, Скалецкая, Ухань
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